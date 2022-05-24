Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга планирует заключить новое соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Светлана Чупшева и Александр Беглов

Агентство стратегических инициатив занимается реализацией комплекса мер в экономической и социальной сферах. Встречу с генеральным директором организации Светланой Чупшевой провёл губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что сотрудничество с АСИ ведётся уже давно и касается таких направлений, как национальная социальная технологическая инициатив. Рейтинги, которые составляет АСИ, учитываются в работе Смольного.

«Сегодня, в условиях давления западных стран, наше сотрудничество необходимо укреплять. Мы должны вместе искать резервы для внутреннего развития, — отметил Александр Беглов. — Мы договорились подписать на Петербургском международном экономическом форуме новое Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга и Агентством. Оно будет способствовать дальнейшей реализации совместных проектов».

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня 2022 года. Своё участие в нём подтвердили представители 69 стран.

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