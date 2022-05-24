Вашингтон, 24 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не видит необходимости вводить в стране карантин на фоне случаев заражения обезьяньей оспой. У США имеется достаточно доз вакцины для борьбы с любой серьезной вспышкой заболевания, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

Ранее Бельгия первой из стран решила ввести 21-дневный карантин для инфицированных обезьяньей оспой граждан.

Однако Байден заявил, в Соединенных Штатах ситуация вряд ли «достигнет того уровня озабоченности, который существовал в случае с COVID-19, плюс вакцина против оспы работает».

По мнению президента, США располагают достаточным запасом доз вакцины против оспы, чтобы «справиться с проблемой».

Напомним, что представители здравоохранения США готовят к выпуску партию вакцины Jynneos от обезьяньей оспы. Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), национальные запасы вакцины в США насчитывают порядка 1000 доз. При этом представители CDC пообещали увеличить количество доз препарата в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявлено уже предположительно пять случаев заражения вирусом обезьяньей оспы. Первый случай был зарегистрирован в штате Массачусетс у мужчины, недавно прилетевшего из Канады.