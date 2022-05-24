Казань, , 16:36 — REGNUM В Татарии по состоянию на 24 мая провели 6 401 424 лабораторных исследования на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Татарии только за минувший день на коронавирус провели 7732 исследования. Охват тестированием за последние семь дней составил 208,1 исследований на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии подтвержден 149 151 случай заражения коронавирусом, выздоровели 144 228 пациентов, скончались 1993 человека.

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