Бильбао, Испания, , 16:32 — REGNUM 24 мая на официальном сайте «Атлетика» из Бильбао было объявлено, что главный тренер основной команды Марселино Гарсия Тораль был отправлен в отставку из-за конфликта с руководством клуба.

56-летний испанский специалист возглавлял «Атлетик» с 2021 года. Контракт Марселино с клубом из Бильбао был рассчитан до 30 июня 2022 года.

В завершившемся сезоне испанской Примеры «Атлетик», одержав четырнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 55 очков, занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Клуб не смог пробиться в еврокубки, пропустив вперед «Вильярреал», «Реал Сосьедад», «Бетис», «Севилью», «Атлетико», «Барселону» и «Реал».