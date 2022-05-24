Кострома, 24 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Костроме сократили перечень специально отведённых мест для проведения публичных мероприятий. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

https://kostromatravel.ru Памятник рабочим, расстрелянным царскими жандармами в 1915 году. Расположен в сквере Борьбы в Костроме

Ранее проводить акции в областном центре можно было на площади Мира, Октябрьской, в Центральном парке, сквере Борьбы и Юбилейном. Из списка вычеркнули сквер Борьбы и Октябрьскую площадь. С чем связаны подобные изменения, в документе не разъясняется.

Перечень мест для проведения любых публичных мероприятий появился одновременно с региональным законом в 2012 году и не актуализировался до настоящего времени. В соответствии с правилами организатор должен согласовать акцию с местными властями, в противном случае участникам и координатором собраний грозят задержания и штрафы.

Чаще всего чиновники отказывают политикам и активистам в митингах, ссылаясь на то, что на данной территории в это время уже заявлена другая акция. При этом, увидеть наличие свободных мест и «окон» в момент подачи уведомления о проведении мероприятия организаторы не могут — специальная регистрационная книга не находится в свободном доступе.