Грозный, , 16:28 — REGNUM 24 мая пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила, что клуб продлил контракт с 33-летним российским голкипером Гиорги Шелией. Новое соглашение рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия Дарья Драй © ИА REGNUM

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гиорги Шелия принял участие в шестнадцати матчах, в которых пропустил четырнадцать мячей. Шесть раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Ахмат» Шелия выступает с 1 августа 2020 года после перехода из «Тамбова» на правах свободного агента. Ранее вратарь вступал за брянское «Динамо», «Балтику», «Енисей» и «Уфу».