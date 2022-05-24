Саратов, 24 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Площадь Совета Европы будет переименована в площадь имени героев Донбасса в Саратове. В городской администрации единогласно поддержали данную инициативу.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Увековечить память погибших, а также тех, кто в настоящее время находится на боевых заданиях, предложил Герой Российской Федерации, председатель «Саратовской Ассоциации Героев» Александр Янклович.

Члены межведомственной комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном образовании «Город Саратов» отметили, что и во время Великой Отечественной войны были герои Донбасса. Это стало еще одним аргументом в пользу переименования данной территории. Единогласным решением площадь перед зданием старого аэропорта будет носить имя героев Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, на Украине в ходе проведения специальной военной операции погиб военный летчик Вадим Алаев. В 2020 году ему было присвоено звание капитана. Посмертно награжден орденом Мужества.

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