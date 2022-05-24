Вашингтон, , 17:35 — REGNUM В США в 2021 году резко выросло количество происшествий со стрельбой в общественных местах, когда вооруженные люди намеренно открывали огонь по толпе, сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет ФБР.

Стрельба в супермаркете США Скриншот страницы ntv.ru

В прошлом году было зафиксировано 61 такое происшествие, по сравнению с 40 случаями в 2020 году.

Уточняется, что в статистику не входят случаи, связанные с бандитизмом, самообороной или «бытовыми спорами».

В 2021 году в США подобные нападения происходили в среднем примерно каждые шесть дней. Для сравнения, в 2018 и в 2019 году их было по 30.

Доклад был опубликован через неделю после массовой стрельбы в Буффало, Нью-Йорк, где 18-летний подросток убил 10 человек.

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