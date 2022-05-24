Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Стоимость запуска скоростных трамваев из Санкт-Петербурга в город Всеволожск и деревню Новосаратовка Ленинградской области оценена в 15 и 18 млрд рублей соответственно, сообщил 24 мая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Скоростной трамвай «Чижик» в Петербурге

По словам Харлашкина, для развития территории агломерации определены два приоритетных трамвайных маршрута, которые соединят Всеволожск и Новосаратовку со станциями метро в Петербурге.

«В перспективе численность населения здесь вырастет до 200 тыс. человек. Стоимость трамвайных линий составляет примерно 15 и 18 млрд рублей соответственно. Предполагается реализация проектов за счет трансфертов из федерального бюджета, регионального бюджета и средств концессионера», — заметил региональный чиновник.

Напомним, о строительстве путей для скоростных трамваев из Петербурга в Ленобласть в 2021 году сообщал президенту РФ губернатор региона Александр Дрозденко.

Предполагается, что скоростные трамваи будут запущены от станции Петербургского метрополитена «Ломоносовская», через Народную улицу — Дальневосточный проспект — промзону «Уткина Заводь» до деревни Новосаратовка Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, где намечено большое жилищное строительство. Вторую ветку трамвайных путей планируется прожить от станции метро «Ладожская» до микрорайона Южный города Всеволожск — центра крупнейшего района Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 23 по 25 мая в Совете Федерации РФ проходят Дни Ленинградской области, которой в этом году исполняется 95 лет.