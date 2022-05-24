Калуга, , 16:48 — REGNUM Жители Калужской области, имеющие проблемы с погашением кредитов, получили положительное решение банков об уходе на кредитные каникулы. Об этом 24 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

Около двух тысяч калужан воспользовались кредитными каникулами cbr.ru

В марте–апреле 2022 года 316 жителей Калужской области ушли на кредитные каникулы по закону, 23 заёмщика — на ипотечные каникулы, 1638 калужан воспользовались реструктуризацией кредита по собственным программам банков — взяли отсрочку или снизили размер ежемесячных платежей. В целом заёмщикам региона было реструктурировано кредитов на 781,7 млн рублей. По закону оформить кредитные каникулы в ближайшие месяцы могут заемщики, которые столкнулись с существенным снижением своих доходов, как минимум на 30%. Подать заявку в свой банк или микрофинансовую организацию можно будет до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок отсрочки — полгода. Мера касается любых кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года, размер которых не превышает установленного правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов он составляет 300 тыс. рублей, для ипотечных в нашем регионе — три миллиона рублей, для автокредитов — 700 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей.

«Если заемщик соответствует критериям закона, кредитор не вправе отказать в предоставлении кредитных каникул. Заемщики, которые не подходят под критерии кредитных каникул, могут договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности и изменении графика платежей. В этом случае Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу гражданам и реструктурировать кредиты по собственным программам», ― отметила Ирина Карлаш.

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