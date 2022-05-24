Калуга, 24 мая 2022, 16:48 — REGNUM Жители Калужской области, имеющие проблемы с погашением кредитов, получили положительное решение банков об уходе на кредитные каникулы. Об этом 24 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.
В марте–апреле 2022 года 316 жителей Калужской области ушли на кредитные каникулы по закону, 23 заёмщика — на ипотечные каникулы, 1638 калужан воспользовались реструктуризацией кредита по собственным программам банков — взяли отсрочку или снизили размер ежемесячных платежей. В целом заёмщикам региона было реструктурировано кредитов на 781,7 млн рублей. По закону оформить кредитные каникулы в ближайшие месяцы могут заемщики, которые столкнулись с существенным снижением своих доходов, как минимум на 30%. Подать заявку в свой банк или микрофинансовую организацию можно будет до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок отсрочки — полгода. Мера касается любых кредитов и займов, выданных до 1 марта 2022 года, размер которых не превышает установленного правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов он составляет 300 тыс. рублей, для ипотечных в нашем регионе — три миллиона рублей, для автокредитов — 700 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей.
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