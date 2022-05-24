Лондон, 24 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жителей Британии ожидает новое повышение ценового порога платежей за электричество и газ, сообщил 24 мая глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

По его словам, в Британии этот порог увеличится еще на 830 фунтов (58,7 тыс. рублей) и в октябре достигнет уровня 2700 фунтов стерлингов.

Напомним, ценовой порог на энергию в Британии устанавливается два раза в год: на летний период с апреля по сентябрь включительно, и на зимний с октября по март. Поставщики коммунальных услуг не имеют права устанавливать цены выше этого порога. На данный момент ценовой порог обозначен на уровне 1871 фунта.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года ценовой порог уже поднимали на 54% из-за роста цен на энергоносители.