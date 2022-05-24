Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM Руководство «Ростова» рассматривает вариант возвращения 25-летнего российского центрального полузащитника Аяза Гулиева, выступающего на данный момент за тульский «Арсенал», вылетевший по итогам сезона в Футбольную Национальную Лигу.

Игрок ФК «Арсенал» Аяз Гулиев Дарья Драй © ИА REGNUM

За «Ростов» Гулиев выступал в период с 10 января 2018 года по 9 января 2019 года. Зимой 2019 года московский «Спартак» выкупил российского полузащитника за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Аяз Гулиев принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.