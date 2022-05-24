Волгоград, , 16:24 — REGNUM Государственную награду семье погибшего на Украине старшего сержанта полиции вручили 24 мая в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Орден Мужества Mil.ru

Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, посмертно награждён Алексей Гронов. Награду семье героя передали руководитель волгоградской Росгвардии генерал-майор полиции Юрий Тупиков и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов.

«Алексей сохранил верность Отчизне, пал на поле боя за нас с вами. Он отдал самое ценное — свою жизнью. Спасибо вам за сына и мужа, ставшего настоящим патриотом, защитником Родины. Вечная слава и вечная память погибшему герою!» — обратился к родственникам Юрий Тупиков.

Память бойца почтили минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Волжском орден Мужества вручили семье погибшего в ходе спецоперации майора Сергея Аверьянова.

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