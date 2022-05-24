София, , 16:21 — REGNUM Делегация представителей политических и духовных кругов Болгарии отказалась принимать участие в мероприятиях в Москве, посвящённых Дню славянской письменности и культуры. Об этом 25 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Данная ситуация сложилась по техническим причинам и не имеет отношения к международной дипломатии», — говорится в заявлении правительства Болгарии.

Других пояснений официальная София не дает.

Ранее независимые эксперты в Болгарии предположили, что отсутствие болгарских делегатов в Москве вызвано болезнью патриарха Болгарской православной церкви Неофита и усиленным графиком работы правительства и парламента этой балканской страны.

Напомним, эмиссары Болгарии отсутствуют на торжествах, посвященных Дням славянской культуры в РФ, впервые за 30 лет.