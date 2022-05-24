Мюнхен, Германия, 24 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. 24 мая мюнхенская «Бавария» объявила о подписании контракта с 24-летним фланговым атакующим защитником амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаиром Мазрауи.

Fcbayern.com «Бавария»

«Сделка подтверждена и завершена», — цитирует спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

В завершившемся сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Нуссаир Мазрауи принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость 24-летнего марокканца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.