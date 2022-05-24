Москва, 24 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,32%, до 56,52 рубля. Евро теряет 2,69%, откатываясь до 58,48 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

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«Несмотря на смягчение Центробанком валютных ограничений и снижение нормы продажи выручки экспортерами с 80% до 50%, рубль продолжает укрепляться. Теперь уже сами компании заинтересованы продать валюту, пока её цена не упала еще сильнее.

К тому же мы входим в пик налогового периода, а количество иностранных компаний, расплачивающихся за газ в рублях, растет.

В свете этого ожидаются очередные резкие шаги от регулятора и финансового блока — например, отмены норм продажи выручки для экспортеров и снижения учетной ставки как минимум на 4 процентных пункта, до 10%.

Ближайшим сильным уровнем поддержки по доллару является район 55,50 рубля за доллар, в котором он довольно долго торговался пять лет назад. От этого рубежа возможно постепенное ослабление российской валюты», — пояснил эксперт.

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