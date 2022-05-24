Нижневартовск, Югра, 24 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Югре житель Нижневартовска на дачном участке обнаружил четыре гранаты и тротиловую шашку. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по ХМАО.

Управление Росгвардии по ХМАО Боеприпасы с дачного участка в Нижневартовске

При проведении земельных работ на дачном участке житель Нижневартовска обнаружил полиэтиленовый пакет с предметами, внешне похожими на боеприпасы. На место опасной находки выехали специалисты группы разминирования нижневартовского ОМОН «Сокол-Югра».

При идентификации было установлено, что обнаруженные предметы являются боевыми и могут представлять угрозу для окружающих. Сотрудники ОМОН обезвредили четыре гранаты и тротиловую шашку, а полицейские проводят свою проверку инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мурманске в ходе проведения земельных работ нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.