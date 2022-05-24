Лондон, 24 мая 2022, 16:16 — REGNUM Как сообщает издание The Telegraph, лондонский «Тоттенхэм» хочет подписать в ближайшее летнее трансферное окно подписать до шести новых футболистов.
По информации источника, руководство «шпор» намерено помочь Антонио Конте усилить основную команду, чтобы убедить итальянского специалиста остаться.
По итогам сезона 2021/22 лондонский «Тоттенхэм», одержав 22 победы, потерпев 11 поражений и набрав 71 очко, занял четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует выкупить полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Швеции Деяна Кулушевского.