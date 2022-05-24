Лондон, , 16:16 — REGNUM Как сообщает издание The Telegraph, лондонский «Тоттенхэм» хочет подписать в ближайшее летнее трансферное окно подписать до шести новых футболистов.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, руководство «шпор» намерено помочь Антонио Конте усилить основную команду, чтобы убедить итальянского специалиста остаться.

По итогам сезона 2021/22 лондонский «Тоттенхэм», одержав 22 победы, потерпев 11 поражений и набрав 71 очко, занял четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует выкупить полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Швеции Деяна Кулушевского.