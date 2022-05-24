Владимир, 24 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько завершено расследование уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Взятка

По версии следствия, весной 2015 года Мазанько, используя должностное положение, получила через посредников более 190 тысяч рублей за обеспечение аффилированной фирме победы в торгах на ремонт помещений подконтрольного унитарного предприятия.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере». Вину обвиняемая не признала.

Расследование завершено, дело направили во Фрунзенский районный суд города Владимира.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в отношение Елены Мазанко было возбуждено уголовное дело о взяточничестве в размере более трёх миллионов рублей, по которому она получила приговор на 8,5 года, и о превышении должностных полномочий. Во всех обвинениях фигурировала «помощь» замгубернатора коммерческим фирмам в заключении государственных контрактов.