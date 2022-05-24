Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» завершил заводские ходовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», построенной на предприятии. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Платформа «Северный полюс» Татьяна Титаева © ИА REGNUM

На испытания в Финском заливе судно отправилось 21 мая. Работники АО проверили дизель-генераторы, обслуживающие системы, вспомогательные котельные установки и другие элементы. Также платформу проверили на скоростные и маневренные возможности.

В пресс-службе отметили, что тесты пройдены успешно. Отдельные выявленные замечания будут устранены сотрудниками завода. Они также продолжат работу на «Северном полюсе» для дальнейшей сдачи платформы Росгидромету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после завершения работы над проектом судно может отправиться в свою первую экспедицию в Северный Ледовитый океан уже осенью 2022 года. Научно-исследовательские перспективы платформы отметил и министр министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

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