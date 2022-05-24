Чебоксары, , 16:14 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего директора строительной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд), сообщает СУ СКР по Чувашии.

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По версии следствия, подозреваемый, имея на счетах организации достаточные денежные средства, в период с ноября 2020 года по настоящее время произвел полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы бывшей работнице организации, состоявшей в должности штукатура-маляра, за период её работы в октябре-ноябре 2020 года на сумму более 23 тыс. рублей.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также погашение перед потерпевшей задолженности по заработной плате и иным выплатам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исчерпывающие меры для восстановления прав работников АО «Евразийская корпорация автовокзалов» в Самаре поручил принять руководитель следственного управления Следственного комитета по Самарской областиМарат Галиханов.

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