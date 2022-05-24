Париж, 24 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракт с 28-летним центральным защитником сборной Бразилии Маркиньосом. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2026/27.

Psg.fr Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс»

За «Пари Сен-Жермен» Маркиньос выступает с 19 июля 2013 года после перехода из римской «Ромы» за 31,4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника парижского клуба, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Маркиньос принял участие в 32-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил пять желтых карточек.