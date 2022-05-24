Киев, , 16:16 — REGNUM Украинцы из 3-го батальона 115-й бригады ВСУ отправлены в СИЗО за отказ выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского. В соцсети появилось видео, записанное арестованными.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Их обвинили в дезертирстве. Как с ними поступят в дальнейшем, пока не известно.

Напомним, 19 мая в интернете появилось видеообращение взвода 115-й бригады ВСУ. Они заявили, что не будут выполнять приказы: нечем и некому воевать, их просто посылают умирать.

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