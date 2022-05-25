Москва, 25 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Российские чиновники тормозят запуск целой отрасли экономики, сообщает автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Миллионы за престиж: какие деньги теряет Россия на госномерах».

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Полезная инициатива о легализации торговли «красивыми» номерами никак не выйдет в свет и продолжает оставаться кормом для коррупционеров. И дело не только в юридической, но и экономической плоскости. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов на основе зарубежного опыта предложил механизм, способный приносить российскому бюджету существенные поступления.

Для этого нужно предложить автовладельцам нестандартные номера особой серии, включающие меньшее количество букв и цифр. В ОАЭ участники аукционов покупают красивые короткие номера за миллионы долларов. В России эти цифры могут быть выше.

На идею Давыдова отреагировали в МВД России и в Государственной думе РФ. В направленных автору проекта официальных письмах говорится, что разработкой документов для «красивых» номеров занимаются в Минэкономразвития, при этом уточнив, что чиновники исходят из ГОСТ Р 50 577 — 2018, и планов по изменению стандартов пока нет.

В статье отмечается необходимость поддержки идеи именно в форме «очень престижных» коротких номеров, поскольку это сулит бюджету существенные поступления и при этом ничего ему не стоит, не нарушает международных стандартов и правил, а также удовлетворяет важную потребность в социальном статусе законным путём.