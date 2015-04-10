Новосибирск, 24 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Новосибирске 1 июня состоится карнавальное шествие театральных коллективов и их кукол. Оно пройдёт от площади Ленина до театрального перекрёстка, тем самым открыв II Международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток».

YouTube Куклы

«В числе участников фестиваля в 2022 году — театр кукол имени Сергея Образцова (Москва), Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театральные коллективы из Белоруссии, Душанбе и Алма-Аты. Также в фестивальную программу вошёл спектакль театра кукол из Донецка, — уточнили в новосибирском правительстве.

Также в рамках фестиваля состоится Сибирская школа кукольника. В программе — мастер-классы, лекции и разборы спектаклей от ведущих критиков.

Фестиваль пройдет с 1 по 5 июня. Свои спектакли покажут 12 театров.