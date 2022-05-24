Москва, , 16:11 — REGNUM Спрос на евро и доллар на российском рынке остается значительно ниже предложения. И дело не только в том, что на рынке нет иностранных игроков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Курс в экономике

«Российские компании также сейчас осторожно относятся к вложениям в эти валюты из-за того, что в любой момент новый этап санкций может лишить их этих средств, которые будут заморожены, а то и вовсе конфискованы на Западе.

Спрос на валюту со стороны граждан тоже невысок — поездки за рубеж резко сократились, условия по вкладам в рублях у наших банков существенно лучше, чем по валютным. Импорт также снижается, в частности, из-за запрета на некоторые виды поставок.

Министры экономического блока и Центробанк уже изрядно напуганы ситуацией. Минфин вчера снизил норму обязательной продажи валюты экспортерами с 80 до 50%.

Вероятно, продолжит смягчать ограничения и ставку будет и регулятор. Однако, пока всех этих усилий недостаточно, чтобы остановить укрепление рубля», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая на торгах Московской биржи курс доллара опустился ниже 57 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года.

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