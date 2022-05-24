Москва, , 16:09 — REGNUM Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан стран СНГ, действовавшее с 1992 года, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР, отмечают в Госдуме.

Вместе с тем с даты подписания соглашения прошло 30 лет и, принимая во внимание произошедший за это время во всех государствах-участниках СНГ переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов (социальных взносов) на обязательное пенсионное страхование, положения соглашения уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем стран СНГ и не позволяют гражданам в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.

В Минтруде уточнили, что почти со всеми странами СНГ Россией заключены двусторонние соглашения о пенсионном обеспечении граждан.

Федеральный закон вступит в силу с 30 июня 2022 года.

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