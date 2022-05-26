Париж, 24 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Бывшего министра комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В прокуратуре Парижа 24 мая проходит слушание по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении бывшего французского министра Николя Юло.

Как сообщало ИА REGNUM, в штаб-квартире консалтинговой фирмы McKinsey на Елисейских полях в Париже проходит обыск в рамках предварительного расследования, начатого 31 марта по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и налоговом мошенничестве.

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