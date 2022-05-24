Йошкар-Ола, 24 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Марий Эл за время эпидемии подтвердили 44 598 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

По состоянию на 24 мая, выздоровели с начала пандемии 43 418 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 1087 жителей республики, за минувшие сутки умерших нет.

За день в ковид-стационы Марий Эл госпитализировали 11 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России за сутки выявлено 3785 случаев инфицирования коронавирусом.

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