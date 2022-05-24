Москва, 24 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Проект строительства в Финляндии атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1». тянется уже с 2013 года и до сих пор не получил всех необходимых согласований, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

АЭС

«Финское правительство довольно жестко следует европейской зеленой повестке, в рамках которой АЭС, несмотря на всю их безопасность и низкий углеродный след, не приветствуются.

Из-за этого разрешение, которое должно было быть получено ещё пять лет назад, так и не согласовано. Так что продолжать проект, особенно в свете нового обострения отношений, не имело смысла.

Причем следование экологической повестке не привязывается к каким-то реальным возможностям чистой энергетики. В частности, еще в 2021 году финская экономика испытала энергетический кризис из-за закрытия ГЭС на мазуте.

В результате, пришлось наращивать покупки электроэнергии и газа из России. Но теперь и эти поставки прекращены.

Единственное, что смягчит для Финляндии сокращение этих поставок, ожидающееся закрытие многих обрабатывающих производств, работавших на российском сырье, в первую очередь, древесине», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии для строительства в Пюхяйоки на северо-западе Финляндии атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1».

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