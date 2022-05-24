Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:38 — REGNUM В Ярославской области шесть зданий Переславской районной больницы отремонтируют до конца 2022 года. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Переславская ЦРБ yarregion.ru

Капитальный ремонт пройдёт в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. Обновить планируется 11 объектов в 6 зданиях больницы. Сейчас работы уже стартовали — во взрослой поликлинике меняют окна.

«Процесс продвигается в хорошем темпе, новые стеклопакеты установлены уже на двух этажах. Также планируем здесь отремонтировать лифт и кровлю. Еще одно важное событие для нас — ремонт детской поликлиники. В этом году мы будем обновлять систему отопления. Все это для того, чтобы нашим юным пациентам, их родителям и самим медикам было максимально тепло и комфортно здесь находиться и работать», — рассказал главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

Помимо этого капитальные ремонты планируются в четырёх амбулаториях — в посёлке Кубринск, Ивановское и сёлах Нагорье и Купанское. Работы включают в себя отделку, ремонт инженерных сетей, крыш, полов и дверных проёмов. Общая стоимость работ в этом году — 52 миллиона и 500 тысяч рублей.