Чебоксары, , 16:02 — REGNUM К 15 годам лишения свободы осужден житель Моргаушского района Чувашии за совершение полового преступления в отношении несовершеннолетней и побои ее матери. 57-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшей, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает СУ СКР по Чувашии.

Суд

Следствием и судом установлено, что вечером 20 сентября 2021 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей нанес ей несколько ударов в область головы и предплечья щеткой с деревянной рукоятью. Кроме того, с августа по сентябрь 2021 года оставаясь дома наедине с 10-летней дочерью своей сожительницы, совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Несмотря на непризнание злоумышленником своей вины в части совершения преступлений против девочки, его причастность к инкриминированным деяниям полностью доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу судебных экспертиз, а также другими материалами дела.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы, а с учетом ранее назначенного условного наказания за совершение другого преступления — в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, последующем ограничением свободы сроком на 1,5 года и штрафом в размере 10 000 рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Боханского района Иркутской области получил 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за сексуальные издевательства над собственной дочерью.

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