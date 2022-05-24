Москва, 24 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Китайские власти, пользуясь своим положением крупнейшего собственника в стране, довольно гибко действуют на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Rosneft.ru Добыча нефти

«В те периоды, когда нефть дешевеет, они стремятся наращивать запасы, причем используя для этого не только наземные и подземные резервуары, но и долгосрочно арендуя танкеры.

Благодаря этому, в те периоды, когда цены на нефть растут, они могут демпфировать для своей экономики эффект удорожания энергоносителей. Сейчас мировые цены находятся на многолетних максимумах, но Китаю российская нефть достается со значительным дисконтом.

Так что есть возможность не только выгодно пополнить запасы, но и с выгодой перепродать российскую нефть третьим странам.

Кроме того, запасы реальных ценностей, таких, как нефть и другие виды сырья, в свете того, как сейчас Запад позволяет себе обращаться с долларовыми и евровыми активами других стран, выглядят куда более надежным активом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года поставки российской нефти марки ESPO в Китай выросли. Морской импорт нефти в КНР подскочил до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки.

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