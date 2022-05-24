Берлин, 24 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии предоставит Украине несвязанный финансовый кредит в размере €150 млн. Об этом 24 мая сообщили в государственной банковской группе KfW.

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«Сегодня от имени федерального правительства KfW подписала кредитное соглашение на сумму 150 миллионов евро с министерством финансов Украины», — говорится в сообщении на сайте банковской группы.

Уточняется, что программа экстренной экономической помощи Киеву предназначена для обеспечения украинского правительства ликвидностью для оплаты государственных социальных расходов, пенсий и зарплат сотрудникам сфер здравоохранения и образования, а также для закупки лекарств.

«Мы помогаем предотвратить резкое ухудшение ситуации со снабжением значительной части населения и можем хотя бы частично смягчить социально-экономические последствия», — пояснила член правления KfW Кристиане Лайбах.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой семёрки» (G7) обязались выделить $18,4 млрд в виде трансфертов и кредитов, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины. Как передаёт Reuters, деньги должны «помочь Украине преодолеть финансовые проблемы и продолжить предоставление основных услуг украинскому народу».

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Добавим, что ранее издание Bild со ссылкой на некий документ военного ведомства ФРГ сообщило, что правительство и администрация федерального канцлера Германии фактически заморозили процесс поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder на Украину. По мнению специалистов бундесвера, Германия могла бы «в течение шести недель» восстановить боеготовность хотя бы части из тех 100 БМП, которые можно поставить Украине. Однако правительство до сих пор не одобрило предложение концерна Rheinmetal о восстановлении этих бронемашин до боеготового состояния.

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