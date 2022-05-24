Цхинвал, , 16:00 — REGNUM Все члены правительства Южной Осетии 24 мая подали в отставку. Об этом объявил на уходящий с поста премьер-министра Геннадий Бекоев на заседании.

Флаг Южной Осетии

«В соответствии со статьей 75 Конституции и статьей 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия», — сказал Бекоев.

Заседание состоялось после церемонии инаугурации нового президента Алана Гаглоева. Единственным вопросом, который был поднят — отставка правительства. Бекоев поздравил нового главу республики со вступлением в должность.

Члены правительства продолжат работать на своих постах, пока Гаглоев не назначит новых министров.

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