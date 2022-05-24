Москва, , 16:01 — REGNUM Решение о заочном аресте вынес в отношении участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова Басманный суд Москвы, сообщили 24 мая в пресс-службе суда.

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Избрав меру пресечения в виде ареста на два месяца, суд удовлетворил ходатайство следствия. Аскеров обвиняется по статье о реабилитации нацизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Дело Следственный комитет России возбудил в связи с тем, что Аскеров в соцети опубликовал порочащие память великого советского полководца Георгия Жукова ложные сведения.

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