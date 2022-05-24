Симферополь, 24 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Украинских военных ждут в Крыму — им найдётся место в камерах СИЗО. Об этом написал 24 мая в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

«Военный преступник, террорист и по совместительству начальник ГУР Украины заявил, что до конца этого года украинские военные должны зайти на территорию Крыма. Охотно верю. В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдется», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что в последние восемь лет в Крыму такие угрозы от украинских политиков и военных слышали многократно.

«Чем все это закончилось на практике, известно: Украина утратила контроль не только над Крымом и Донбассом, но и над Херсонщиной, частью Запорожской и Харьковской областей. Так что пусть мечтают дальше. До самого Львова», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Аксёнов заявил, что сдавшиеся боевики с «Азовстали» не должны подлежать обмену, их необходимо судить по месту их преступлений — в ДНР и ЛНР.