Донецк, 24 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Посёлок Зайцево в Донецкой Народной Республике обстрелян украинскими войсками. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.ru АГС

Боевики занимают северную часть посёлка, при этом обстрелы ведутся по южным кварталам. В 15:10 зафиксирована атака из АГС. Националисты выпустили 12 гранат.

Ранее Зайцево (южное) было обстреляно из миномётов.