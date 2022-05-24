Иркутск, , 15:59 — REGNUM В правительстве Иркутской области 24 мая подвели короткие итоги первой части пожароопасного сезона и известили о продлении режима ЧС в регионе до 29 мая. Подробности в своём темечкам-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пожар в Приангарье МЧС

По его оценке, сезона оказался сложным в виду аномальных температур и сильного ветра.

«Текущий май, по словам синоптиков, характеризуется самыми высокими температурами за всю историю наблюдений. С 7 мая на всей территории области действует режим ЧС и пока основания для его снятия — нет», — глава глава Приангарья.

По словам Игоря Кобзева, всего с начала сезона в области произошло уже 458 пожаров. Причиной почти 90% пожаров — является человеческий фактор. 88,8% пожаров тушатся в первые сутки.

«Выявили, что 16% пожаров произошли на старых гарях (3 000 га). Сегодня на старых гарях локализованы 2 пожара на площади 2 820 га, которые мы планируем ликвидировать завтра (25 мая). 71 лесной пожар из общего числа произошёл на арендованных землях.

И это самые большие по площади участки, всего — 18 150 га. За нарушения требований пожарной безопасности составлен 901 протокол, выявлено 276 мест захламленности территории горючими отходами и мусором.

Всего проверены 464 населенных пункта, в адрес 42 муниципальных районов и округов направлены предостережения. И проверочные мероприятия будут продолжаться!» — заверил Игорь Кобзев.

Он также отметил, что по состоянию на 18:00 местного времени на территории области действует сеть пожаров на площади 186 га.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая площадь лесных пожаров в Иркутской области составляла 14 776 гектаров, сократившись примерно на пять тысяч гектаров.

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