Украина однажды станет частью ЕС — госсекретарь МИД Франции
Париж, 24 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что «убежден» в том, что Украина однажды станет частью Европейского союза, сообщает 24 мая Le Parisien.
ZeroTwoZero
Флаги Франции и ЕС
Госсекретарь МИД Франции настаивает на идее европейского политического сообщества, позволяющего «открыть перспективу» для будущего Киева в ЕС.
Ранее министр-делегат при МИД Франции по делам Европы заявил, что вступление Украины в ЕС займет «10-15 лет».