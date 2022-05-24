Париж, 24 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что «убежден» в том, что Украина однажды станет частью Европейского союза, сообщает 24 мая Le Parisien.

ZeroTwoZero Флаги Франции и ЕС

Госсекретарь МИД Франции настаивает на идее европейского политического сообщества, позволяющего «открыть перспективу» для будущего Киева в ЕС.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по делам Европы заявил, что вступление Украины в ЕС займет «10-15 лет».