Москва, 24 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Как часто бывает с неофитами, новые члены ЕС оказались гораздо более фанатично преданы идеям европейского единства, чем западные европейцы, для которых этот союз изначально имел не политический, а экономический смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Более того, такие страны, как Германия, Франция и Италия взаимовыгодное сотрудничество выстраивали еще с СССР, и их экономика во многом построена на доступе к российскому сырью.

\А вот от новых членов организации в свое время, чтобы увеличить собственную выгоду, они, напротив, требовали полной привязки к европейскому рынку, под это у них ликвидировались целые отрасли промышленности.

Поэтому сейчас те же Польша, Болгария или Чехия, «побежав впереди паровоза» оторвались от реальности — для них-то многие годы было нормой безоговорочное подчинение воле Запада.

А в итоге получилось, что болгарам приходится покупать дорогой американский сжиженный газ, полякам покупать у немцев российский газ с наценкой, а Старая Европа торгует так, как ей выгодно.

Соответственно, руководство Болгарии попало в глупое положение, и теперь ему надо как-то оправдаться перед избирателями.

Но если ЕК не может даже протолкнуть отказ от российской нефти, от которой Европа зависит меньше, чем от газа, то вряд ли она сможет чем-то помочь Софии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, болгарский министр энергетики Александр Николов заявил, что власти Болгарии намерены в ближайшие дни поднять в Еврокомиссии вопрос об оплате рублями российского газа.

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