Астрахань, , 15:57 — REGNUM В Астрахани по подозрению в убийстве местной жительницы задержан ее сосед. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Подъезд в жилом доме Wikimedia.org

По версии следствия, между 51-летним мужчиной и его 66-летней соседкой снизу часто возникали конфликты из-за того, что мужчина якобы затапливал её квартиру. Вечером 18 мая женщина в очередной раз пришла к соседу с претензиями. В ходе возникшего конфликта мужчина стал избивать пенсионерку руками, ногами и деревянной палкой, а потом сбросил ее через перила лестницы между третьим и вторым этажами. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Соседи, ставшие свидетелями преступления, сообщили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан, его заключили под стражу.