Кострома, , 16:38 — REGNUM Большую часть детских садов в Костроме вновь подключили к теплу из-за холодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Температура воздуха в регионе сейчас составляет от +4 до +9 градусов днём, что на 9-12 градусов ниже климатической нормы. Ночью наблюдаются заморозки.

Детский сад в Костроме Группа детского сада №6 ВКонтакте

Батареи потеплели в 48 из 66 дошкольных учреждений. Прогреть остальные объекты невозможно по техническим причинам — оборудование некоторых котельных частично разобрано. Теплосети, питающие 11 объектов, ремонтируются после гидравлических испытаний. Работы по ним должны закончиться к 1 июня.

Отопительный сезон в больницах не прерывался. Школы и жилые дома не будут подключать к теплу из-за скорых каникул и начавшихся ремонтов. Напомним, отключать жилые дома от тепла начали 11 мая, на сегодняшний день этот процесс завершён.

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