Новосибирск, 24 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Для оснащения специализированных новосибирских учреждений в текущем году на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета выделено более 124 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

ИА REGNUM Лесной пожар

На эти деньги планируется приобрести в том числе специализированную лесопожарную технику на общую сумму 29,5 млн рублей.

«Всего планируется приобретение 25 единиц специализированной лесохозяйственной техники и 65 единиц лесохозяйственного оборудования за счет средств федерального бюджета на сумму порядка 95 млн рублей, — отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии области Валерий Шрейдер. — Заключены контракты на поставку 85 единиц лесохозяйственной техники и оборудования, на сегодняшний день из них поставлено 65 единиц. Работы по заключению контрактов продолжаются, ведутся конкурсные процедуры».

По итогам 2021 года норматив по противопожарной технике на территории региона выполнен.