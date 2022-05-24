Саранск, 24 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Мордовии за последние сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 417 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 24 мая, всего в регионе подтвердили 67 970 случаев заражения коронавирусом, из них 30 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1386 человек, за минувшие сутки умерших нет.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки госпитализировали 15 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкалье, власти региона продлили действие антиковидных ограничений до 22 июня включительно.

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