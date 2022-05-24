Лондон, , 15:53 — REGNUM Власти острова Джерси арестовали активы на 7 млрд долларов, сообщает газета Jersey Evening Post.

Роман Абрамович Marina Lystseva

По информации СМИ, денежные средства могут быть связаны с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Решение об аресте вынес Королевский суд Джерси. Предполагается, что бизнесмен владеет этими активами через зарегистрированных на острове юрлиц.

Как отмечает агентство ТАСС, поскольку Джерси не является частью Великобритании, хотя и находятся во владении английской короны, британские санкции не распространяются на Джерси автоматически, однако власти острова сами решили присоединиться к ним.