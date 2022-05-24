Брянск, , 15:55 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности продлевается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Правительство Брянской области Http://www.bryanskobl.ru

Оперативный штаб принял решение продлить действие «жёлтого» уровня ещё на 15 суток — до 7 июня. По данным правоохранительных органов в регионе сохраняется угроза совершения террористического акта. Жителям рекомендуется при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности был введён в регионе 11 апреля.