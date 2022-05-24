Будапешт, , 15:58 — REGNUM Без согласия по вопросам альтернатив обсуждать нефтяное эмбарго Евросоюза в отношении России бессмысленно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю, сообщает Financial Times.

Виктор Орбан European People's Party

В письме Орбан предложил не обсуждать тему эмбарго на следующей встрече глав государств и правительств стран Евросоюза. По его мнению, это только ухудшит ситуацию.

«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это только подчеркнёт наличие внутренних противоречий при отсутствии реальной возможности разрешить их», — приводит газета слова венгерского премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил, что Венгрия не может поддержать решения Евросоюза об антироссийских санкциях. Необдуманные санкции подобны атомной бомбе, сказал он.

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