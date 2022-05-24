Москва, , 15:52 — REGNUM Оценки, которые сейчас озвучивают представители экономического блока правительства России, Центробанка, а вот теперь и глава Счетной палаты Алексей Кудрин, исходят из того, что перестраивать экономику придется только России, а весь остальной мир продолжит стабильное существование, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«Но этот подход, как минимум, странен. Россия по ряду важных для других стран видов поставок занимает ключевые позиции в мире. Разрыв торговых связей с нами неизбежно отразится и на экономиках других стран.

В первую очередь европейских. Соответственно, если антироссийские санкции будут реально работать, а бизнес не найдет лазеек для их обхода, может начаться процесс переноса производств в страны, не поддерживающих санкции против России.

Естественно, такой сценарий будет носить жестко-негативный характер для стран Запада и ТНК, поэтому вариант, при котором будут найдены обходные пути, представляется более реалистичным.

Но если всё-таки конфронтация будет жесткой, перенос обойдется недешево. Хотя бы потому, что потребуется переместить в эти страны или подготовить на месте необходимый квалифицированный персонал. Так что и в таком варианте компании будут искать пути по обходу санкций.

Со своей стороны странам, не поддержавшим антироссийские санкции, на фоне открывающихся рыночных ниш и более выгодных цен на сырье тоже предоставляется возможность нарастить производство в ряде отраслей, в которых российская экономика зависима от импорта.

То есть, процесс будет идти не по одному направлению — импортозамещения, а сразу по нескольким. И может пройти в целом быстрее, чем сейчас прогнозируют», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что перестройка и восстановление российской экономики в новых условиях займет около 1,5-2 года.

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