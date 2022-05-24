Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Уровень загруженности гостиниц Санкт-Петербурга накануне Дня города, который отмечается 27 мая, и в следующие за этим днем выходные приближается к отметке 60–70%. Об этом 24 мая заявил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Гостиница «Октябрьская» в Петербурге

«В майские праздники загрузка гостиниц была в среднем от 76% до 100% в разных сегментах. И вот этот хороший старт мы продолжаем, конечно же, и Днём города. Бронирований очень много. Я думаю, что загрузка гостиниц уже приближается к 60-70% в разных сегментах», — отметил Корнеев.

Глава комитета по развитию туризма напомнил, что пандемия коронавируса ранее внесла коррективы в проведение многих городских мероприятий. Они были отменены из-за ограничений. Но на сегодняшний день план мероприятий уже утверждён, что положительно влияет на желание потенциальных туристов посетить Петербург.

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Напомним, что в майские праздники Северную столицу посетили более 500 тыс. человек. Большая часть туристов приезжала из Москвы и Московской области.